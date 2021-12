Torcida do Bahia bate recorde e destaca equilíbrio no jogo

Quando a bola rolou na Fonte Nova, na quarta-feira, 22, era quase impossível ouvir o apito do árbitro. Não dava pra escutar, por exemplo, a locução da arena. Tudo o que reverberava era a torcida do Bahia. Mais do que nunca, ela poderia ter sido o 12º jogador.

Aquele era apenas o decorrer de uma festa muito maior. Na entrada do time no campo, a torcida montou, pela primeira vez no estado, um mosaico na arquibancada.

Com 40 mil pedaços de papel, eles preencheram os dois anéis inferiores do estádio com faixas em vermelho, azul e branco. No setor norte, onde fica a Bamor, lia-se a sigla "BBMP", acompanhada, claro, das duas estrelas.

A iniciativa foi trazida justamente do Ceará, onde a torcida do Fortaleza tem tradição de montar seus mosaicos. Um grupo da torcida de lá, que se entitula "Borussia do Nordeste" - em alusão ao time alemão, famoso por seus mosaicos - foi quem confeccionou a peça. A ação foi uma parceria do marketing do Bahia com o canal Esporte Interativo, que bancou os custos.

Foram mais de três minutos de mosaico à mostra, acompanhado do hino do clube na voz da torcida. "Foi muito emocionante. Uma iniciativa realmente incrível", comemorou o torcedor Newton Sena. "É uma pena que não dá para repetir em todos os jogos. Mas, se for pelo menos nos de semifinal ou final, já vai dar um clima especial", opinou o tricolor Bruno Henrique. Mas, quem estava da arquibancada, conseguiu ver o mosaico? "Ah... Dá pra ver pelo telão", completou Bruno.

Clima nervoso

Mas toda a festa, muito mais do que incentivar, parece ter deixado o time nervoso no primeiro tempo. E a torcida sentiu a 'pilha': "A defesa, principalmente, mostrou estar muito nervosa. Patric, foi o mais nervoso", comentou o torcedor Guilherme Ferrari.

Se foi mesmo nervosismo, ele não se dissipou no segundo tempo. E a torcida, já bastante calada, ainda viu um gol do Ceará. E deixou o estádio desiludida. "Não teve nervosismo coisa nenhuma, faltou jogar. O time atrás tem deficiências e os caras que deviam resolver não jogaram hoje e acabou", reclamou o ex-vice-presidente do Bahia, Robson Moura.

"Eu vi um jogo pau a pau, mas temos que ser realistas: o time precisa de peças mais qualificadas", disse o sócio Adelmo Santana. "Além disso, todo bom time começa por um bom goleiro, e já está muito claro que isso não temos", completou.

E, assim como o Fortaleza, que montou um mosaico para decidir o acesso à Série B, em casa, no ano passado, contra o Macaé, o Bahia também tropeçou em casa. E a festa no final foi da pequena, mas barulhenta torcida do Ceará.

