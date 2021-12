Torcedores formam fila na Fonte Nova para despedida do Bahia

Os ingressos promocionais acabaram, mas os torcedores continuam formando fila na frente da Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 5, para assistir a partida entre Bahia e Fluminense, que acontece no domingo, 8. O jogo vale pela despedida do Bahia do Campeonato Brasileiro de 2013.

Agora, os tricolores disputam bilhetes para o setor Oeste Inferior, que fica próximo ao banco de reservas, que custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Também é possível comprar ingresso para o Lounge Premium, que sai por R$ 120 e R$ 35 (para crianças).

Além da bilheteria do estádio, os bilhetes podem ser comprados nos postos da Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador, Paralela e Barra até as 17 horas.

adblock ativo