Torcedores famosos e anônimos comemoram acesso do Bahia

Torcedores anônimos ou famosos comemoraram o acesso do Bahia para a Série A do Brasileirão. Eles esqueceram rapidinho a derrota do Tricolor diante do Atlético-GO neste sábado, 26, e usaram as redes sociais para parabenizar o time.

Tricolor, a cantora Cláudia Leitte usou o Twitter para festejar.

O jogador baiano Dante mostrou que acompanhou a partida do Bahia de longe.

Estou muito feliz como a Nação Tricolor pela subida do Esquadrão para a Série A do Brasileiro. Vamos @ECBahia!! #BBMP 🇱🇺🔝🔝🔝🔝 pic.twitter.com/AL0ODzC97r — Dante Bonfim Costa (@dante_bonfim) 26 de novembro de 2016

O prefeito ACM Neto (DEM) postou uma foto com o uniforme do Bahia para mostrar que é tricolor desde criança.

A comemoração foi acompanhada por outros torcedores, que fizeram a hashtah #BBMP (tradicional entre tricolores) fica entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Bahia! Bahia é minha vida, Bahia é meu orgulho, Bahia é meu amor! 😍💖 #BBMP — Jaqueline 💫 (@Jake_Mendess) 26 de novembro de 2016

É muito amor envolvido mesmo...sem palavras pra ver meu esquadrão de volta na série A. vale muito apena, vale muito!!#BoraBahea #BBMP pic.twitter.com/DboYGI0ILB — Crazy_Bangtan♥ (@Crazy_Girl_XI) 26 de novembro de 2016

