Torcedores do Bahia terão metrô de graça para ir à Fonte

A partir desta quarta-feira, 20, para jogos do Bahia na Fonte Nova, o metrô de Salvador vai funcionar gratuitamente, sem necessidade de apresentação de ingressos ou qualquer tipo de cadastro.

A ação foi um pedido do Tricolor e conta com apoio da CCR (concessionária do metrô) e do shopping Bela Vista, que permitirá o estacionamento de carros no local.

A operação ocorrerá entre duas horas antes do início e uma hora após o encerramento de cada jogo. Somente as estações Acesso Norte e Campo da Pólvora estarão em funcionamento.

Durante o trajeto os usuários não podem fumar, consumir bebidas alcoólicas, ficar sem camisa ou calçados e fazer barulhos que atrapalhem a audição do sistema de som.

