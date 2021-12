Torcedores do Bahia protestam no CT do Fazendão

Cerca de 50 integrantes das duas principais torcidas do Esporte Clube Bahia - Bamor e Terror Tricolor - realizaram um protesto pacífico na tarde desta quinta-feira, 31, em frente ao Fazendão, no bairro de Itinga.

A manifestação começou por volta de 15h30, pouco tempo depois do início do treino da equipe, quando os torcedores chegaram ao local com faixas, cartazes e narizes de palhaço para protestar contra a atual situação do time.

"Diretoria sem vergonha" e "Salário de primeira, futebol de terceira" eram algumas das frases repetidas durante o movimento, que contou também com uma chuva de pipocas, em referência à falta de garra dos jogadores, chamados de "pipoqueiros".

O novo diretor de futebol do tricolor, Rodrigo Pastana, enviou um representante do clube para conversar com os líderes das duas torcidas, que recusaram o convite.

"Nós já tentávamos criar um diálogo há mais de um mês, mas a diretoria não abriu as portas para a torcida", afirmou o presidente da Bamor, Luciano Venâncio, que anunciou uma aproximação com a nova diretoria em breve.

Entre as principais reivindicações das organizadas estão a transparência do clube e a maior participação nas decisões da diretoria.

Apesar do número de pessoas aglomeradas em frente ao Centro de Treinamento (CT) do Fazendão, o movimento ocorreu de forma pacífica. Três viaturas da Rondesp foram solicitadas e policiais militares ficaram de plantão para conter possíveis atos de violência.

Ao final do treino, por volta de 18h, os torcedores se alinharam em frente ao portão e entoaram o hino do clube como forma de protesto, mas não impediram a saída dos carros dos jogadores.

Apenas os volantes Feijão e Uelliton pararam os veículos e conversaram com os integrantes das torcidas. Ainda não foi marcada uma data para a reunião entre a diretoria e os torcedores.

Pichação e agressão

Na última segunda, 29, a região do Fazendão parecia uma zona de guerra. Insatisfeitos com a atual situação do Bahia, que entrou na zona de rebaixamento após a derrota para o Internacional, a torcida 'tocou o terror' na porta do centro de treinamento.

Antes do treino da tarde, os muros do CT foram pichados com frases "Não aguentamos mais isso" e "Acabou a paz". No começo da tarde, as pichações foram apagadas pelo Bahia com uma nova pintura.

Além disso, quando Maxi Biancucchi deixava o CT após a atividade, foi surpreendido por torcedores, que chegaram a atirar pedras e dar socos no carro do argentino, um dos principais alvos das críticas da torcida por conta do mau desempenho em campo.

Após o ataque ao carro do argentino, os demais atletas do tricolor tiveram de ser escoltados pela polícia quando deixaram o Fazendão. Na terça, Maxi prestou queixa na 27ª Delegacia de Polícia, em Itinga, bairro do Centro de Treinamento do Bahia.

