Torcedores do Bahia preparam nova ‘invasão’

Jogar na Grande São Paulo já virou uma tradição para o Bahia. Entra ano e sai ano o Esquadrão passa por lá, quase sempre diante de um adversário de pouca torcida. E a galera tricolor da capital paulista, considerada a maior fora da Bahia, volta e meia consegue também ‘inverter’ o mando de campo.

É o que se espera para a partida contra o Oeste, sábado, às 15h20, em Barueri. O clube briga por uma vaga no G-4 – a depender do resultado de Luverdense x Náutico, na sexta-f eira, 21 – e a torcida tricolor, empolgada, deve ser maioria. O time de Itápolis tem a terceira pior média de público da Série B, com 1.495 pessoas por jogo.

“Em outros jogos, já colocamos até 2 mil pessoas no estádio, e a expectativa é de repetir isso”, conta o tricolor Lucas Ferraz, integrante da Embaixada Bahêa-Sampa. O grupo organiza, há mais de uma semana, uma caravana para Barueri. Serão dois ônibus, com 46 torcedores em cada. “São os ônibus 59 e 88 (risos)”, brinca o torcedor.

“A galera que mora aqui sente muita falta da baianidade. Então, quando o Bahia vem jogar aqui, todo mundo se mobiliza”, conta Lucas. “Agora, então, está maior ainda. O primeiro buzu fechou muito rápido e a gente teve que ligar logo pra fechar outro. Fora as pessoas que preferem ir de carro, que são maioria”, completa.

O Esquadrão não joga na Grande São Paulo há mais de um ano. A última partida foi contra o próprio Oeste, em Osasco, pela 31ª rodada da Série B. O Tricolor venceu por 1 a 0, gol de Kieza. Na ocasião, o time vinha de cinco partidas sem vencer, mas a galera tricolor colocou cerca de mil pessoas no estádio mesmo assim. “No final do jogo, os jogadores reconheceram que tiveram uma força maior por causa da torcida”, lembra Lucas.

A torcida em São Paulo também promete buscar os jogadores no hotel antes da partida. Além disso, comemora a liberação obtida da Polícia Militar para levar instrumentos para Barueri. “Temos alguns músicos na embaixada, e a gente sempre vai fazendo uma batucada até o estádio. Só toca axé e pagode das antigas. A ideia é fazer o Bahia se sentir realmente em casa, já que tem dado tão certo, né (risos)?”, comenta Lucas. O Esquadrão tem a melhor campanha como mandante da Série B, com 12 triunfos em 16 jogos.

O Esquadrão tem 96 sócios em dia no estado de São Paulo. Como uma ação especial, o clube prometeu bancar os ingressos de todos estes associados e de quem mais ficar em dia até sábado. Além disso, vai organizar, um dia antes, um evento no bar Porto Madalena, tradicional ponto de encontro da torcida tricolor na capital paulista, com a presença de ídolos, das taças de campeão brasileiro e outras atrações.

Força a mais

Ainda como incentivo, o Bahia realizou uma ação inusitada. Na terça, 18, oito dos sócios do clube em São Paulo receberam ligações de Juninho, Feijão, Renato Cajá e do técnico Guto Ferreira, convocando eles para o duelo em Barueri.

Lucas foi um dos sorteados: “Tomei o maior susto. Para você ter ideia, eu estava no banheiro do trabalho, escovando os dentes depois do almoço, quando um número de Salvador me ligou. Não entendi nada...”, conta. “Quando atendi ele falou: ‘não se assuste não, mas quem fala aqui é Guto Ferreira’. Não teve jeito, tomei um susto mesmo assim (risos)!”.

Um dos sócios chegou a desligar na cara do comandante tricolor sem acreditar que a ligação era de verdade. “Ele começou a falar que São Paulo é a segunda casa do Bahia, que contava com a nossa presença, e eu só ouvindo... Pensei que era gravação, né? Aí teve uma hora que ele parou e eu falei: ‘Guto?’ e ele respondeu: ‘diga!’. Aí eu: ‘Eta! É ele mesmo (risos)!”, recorda o torcedor.

“Agora eu estou ainda mais animado para ir. Eu até brinquei com meus amigos: ‘prometi a Guto que ia. Se eu não for e o Bahia perder, a culpa vai ser minha!”, diverte-se Lucas.

Além da mobilização em São Paulo, a torcida em Salvador organiza ‘invasão’ ao aeroporto nesta quinta, 20, no embarque da delegação tricolor. A concentração será às 9h30 e o embarque, às 13h. A ideia é repetir ações se repetiram na campanha do acesso do Bahia em 2010.

adblock ativo