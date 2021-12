Torcedores do Bahia pedem volta de Pittoni em rede social

Mal o volante Wilson Pittoni publicou uma foto vestido com a camisa do Olímpia em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 21, para a torcida do Bahia encher de pedidos para que ele voltasse a defender o Esquadrão.

"Grande Pittoni, a torcida do Bahia não está representada pela diretoria, você joga muito!!!", disse um seguidor do atleta; "Espero um dia q volte a vestir o manto tricolor Mito Pittoni!! #Mittoni #bbmp", escreveu outro; "Volta para o BAHEA maestro", comentou mais um torcedor.

Pittoni deixou o Bahia no final do ano passado após o término da Série B. Pouco relacionado para jogar, o paraguaio indicou que Alexandre Faria, à época o diretor de futebol do Esquadrão, foi o culpado por sua saída do time titular. Mesmo com desejo de renovar com o clube e permanecer no Fazendão, Pittoni e a diretoria baiana não entraram em acordo.

Dar gracias a Dios por cada segundo de mi vida por qué sin ti no somos nada mi señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses:12-23 el rompe redes @luiscaballero09 Uma foto publicada por Wilson Pittoni (@wilson_pittoni) em Mar 21, 2016 às 6:51 PDT

