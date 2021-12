Torcedores do Bahia lotam bilheterias para o Ba-Vi

Começa nesta sexta-feira, 11, às 9 horas, a venda de ingressos para a torcida do Bahia para a finalíssima do Baianão contra o Vitória. A partida será no próximo domingo, 13, às 16 horas, no Estádio de Pituaçu. Em alguns pontos de vendas foram registrados pequenos tumultos. Muitos torcedores chegaram no final da noite de quinta-feira, 10, para garantir um lugar na fila e adquirir o bilhete.

Foram disponibilizados um total de 3.200 ingressos para a torcida do tricolor, sendo que 1.600 serão para o torcedor que comparecer ao ponto de venda da Arena Fonte Nova, e os outros 1.600 para sócios, que poderão comprar na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), no shopping Capemi. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), e será aceito somente pagamento em dinheiro.

Torcedores enfrentam filas imensas no ponto de venda do Capemi

