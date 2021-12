Torcedores do Bahia festejam permanência na Série A

Em clima de festa e euforia, a torcida do Bahia comemorou a permanência da equipe na Série A do próximo ano. Com o triunfo conquistado sobre o Atlético Goianiense, a tensão deu lugar ao alívio e os tricolores celebraram, durante a noite deste domingo, 2, o resultado que garantiu a equipe na elite do futebol brasileiro.

Como a partida decisiva foi disputada em Goiânia, os tricolores lotaram bares de Salvador para acompanhar o jogo. Nas barraquinhas do Imbuí, local de grande concentração de torcedores, o clima foi de festa após o apito final do árbitro.

"Meu Bahia é grande, sabia que não ia cair. Agora é comemorar e preparar o time para ir além da briga pelo rebaixamento no próximo ano", cobrou o comerciante Marcelo Cintra.

Tensão - O clima de festa, no entanto, não foi a tônica durante toda a partida. Cada gol perdido pelos jogadores do Bahia aumentava o sofrimento da torcida, que também estava ligada no jogo entre Naútico e Sport.

"Não tem como não ficar nervoso. Isso é jogo decisivo, vale a permanência na Série A", afirmou o funcionário público Ginael Figueiredo, 48 anos, que assistiu ao jogo junto com seu irmão, o consultor comercial Nilson Figueiredo, 50, torcedor do rival Vitória.

"Vim aqui para secar o Bahia. Não estou muito interessado em Ba-Vi na Série A. Quero mesmo é que o Bahia afunde!", provocou Nilson.

Após o término da partida, os irmãos celebraram juntos o resultado. "Olhe, pode dizer ao povo que eu fico. Adeus, rebaixamento", comemorou Ginael, fazendo menção à famosa frase dita por Dom Pedro I em evento histórico que ficou conhecido como 'Dia do Fico'. "É, não teve jeito. Mas a parte boa é que já temos seis pontos garantidos na Série A", alfinetou Nilson.

