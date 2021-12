Torcedores do Bahia enforcam boneco de MGF em passarela

Insatisfeitos com a administração do presidente Marcelo Guimarães Filho, um grupo com cerca de 20 torcedores do Bahia realizou protesto no início da tarde desta sexta-feira, 12, na passarela que liga a Estação Rodoviária ao Shopping Iguatemi.

Os torcedores fizeram um boneco do cartola tricolor e o penduraram do alto da passarela, simulando uma forca. Na grade de proteção, o grupo prendeu uma faixa preta com os dizeres "Fora MGF" e outras frases pedindo o fim do "Esporte Clube Guimarães".

De acordo com um torcedor, que preferiu não se identificar, o protesto foi organizado através de redes sociais e acontecerá em outros lugares mais visíveis à população. Os fiscais da prefeitura exigiram a retirada do boneco e da faixa do local e os manifestantes se retiraram de forma pacífica.

