Torcedoras vivem dia cheio de homenagens na Fonte Nova

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo, 8, não foi esquecido na goleada por 7 a 1 do Bahia sobre o Feirense. Além do placar em si - um presente e tanto para as torcedoras -, o jogo foi repleto de ações do clube em homenagem às tricolores.

Dentro de campo, seis sócias do clube viveram uma experiência que poucos torcedores tiveram: marcar um gol na Fonte Nova. Elas foram sorteadas pelo Esquadrão para bater um pênalti durante o intervalo da partida.

Quatro acertaram e levaram uma camisa do time; duas, mesmo com uma 'segunda chance', perderam.

A sócia Fernanda Gomes foi uma das que fizeram o gol: "Venho na Fonte Nova desde criancinha. Para mim foi um prazer enorme ter participado dessa homenagem". Na cobrança, a torcedora mostrou muita categoria, acertando o cantinho. "Posso dizer que sei chutar uma bola", brincou.

Outra que acertou foi Adriana Alves. A torcedora lembrou da expectativa que viveu. "Recebi a notícia de que ia participar faz uns três dias. Na hora que recebi o telefonema não acreditei, fiquei gritando dentro do restaurante que trabalho. Todo mundo achou que eu estava louca", brincou. "Fiquei treinando em casa desde então com uma bolinha. Meu pai, que é torcedor, colocou uma trave para eu chutar certo", completou, aos risos.

Mais homenagens

As homenagens às mulheres não pararam por aí. As sócias em dia do clube puderam entrar de graça na Fonte Nova ontem. Os sócios em dia puderam levar uma acompanhante de graça.

Os jogadores entraram em campo acompanhados de suas filhas ou de filhas de sócios do Esquadrão. Além disso, na camisa do time, cada atleta pôde colocar o nome da 'mulher da sua vida' logo acima do número, onde geralmente vão os seus nomes.

Assim, Léo Gamalho, autor de três gols, por exemplo, virou Marja, sua esposa. Mesma coisa aconteceu com Kieza, autor de dois gols e três assistências. O camisa 9 escolheu o nome de Idelma, sua mãe. Maxi, autor de outro gol, virou Jazmin, sua esposa.

As 'Tricoleaders', líderes de torcida do Bahia, ganharam uma página especial no site do clube, na mesma seção que o elenco. Na página, elas são apresentadas com fichas e nomes, tal qual os jogadores.

