Torcedor personaliza carro com as cores e símbolo do Bahia

O servidor público Alfredo Valdir, conhecido como Valdir da Matinha, personalizou a parte interna do seu carro, um Fiat Uno, com as cores e símbolos do Bahia. O tricolor pretendia plotar a chaparia do veículo, mas não conseguiu autorização do Departamento de Trânsito (Detran), de acordo com o site Acorda Cidade.

Com a negativa, ele voltou sua atenção para o interior do automóvel. O banco de couro é azul e vermelho e tem o símbolo do clube do coração do funcionário público. O mesmo acontece no revestimento das portas. O tapete é azul e o som tem adesivos do Bahia.

