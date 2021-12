Torcedor mirim visita o Bahia após pedir aniversário no Fazendão

O torcedor mirim do Bahia, Matheus, de 7 anos, que ficou mais conhecido após ter um vídeo viralizado nas redes sociais (confira abaixo), foi convidado para pssar o dia no CT do Tricolor nesta terça-feira, 13. As informações são do Uol.

Na imagens, o garoto aparece chutando uma bola e, depois, começa a chorar ao conversar com a mãe se o seu aniversário poderia ser comemorado no Fazendão.

"Queria tanto fazer meu aniversário lá no Fazendão. Será que a senhora leva um bolo, uns salgados, um guaraná. "Também queria passar um dia lá, né? Com os jogadores, com todos", acrescenta o menino, que no vídeo aparece todo uniformizado com as cores do Bahia.

Depois de o vídeo viralizar, o Esquadrão entrou em contato com o menino e o levou para conhecer o Fazendão. No CT do clube, ele tomou café com o elenco, brincou com o goleiro Douglas e falou com a imprensa. Matheus completa oito anos no dia 25 de setembro.

Após também ganhar uma camisa retrô da @EsquadraoECB, Matheus foi conhecer os atletas e bateu uma bola com o goleiro Douglas #BBMP pic.twitter.com/uc108eTvbn — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 13 de agosto de 2019

