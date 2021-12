Torcedor fica ferido durante tumulto na Arena Fonte Nova

Um torcedor tricolor ficou ferido na noite de quarta-feira, 22, após o jogo entre Bahia e Ceará, na Arena Fonte Nova, válido pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.

Segundo informações de testemunhas, o homem - que não teve o nome revelado - tentou pegar uma bebida no bar, ao final da partida, e foi impedido, o que deu início à confusão. Ele foi empurrado, se chocou contra o chão e sofreu um sangramento na cabeça.

Um internauta publicou a foto do torcedor deitado no chão e afirmou que ele levou um soco de um funcionário do bar. "Reflexo do despreparo da Fonte Nova. Torcedor levou murro do barmen (sic) por causa da revolta com o fechamento dos bares", escreveu ele.

O torcedor foi atendido por uma equipe de socorristas da Arena e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado até receber alta, na manhã desta quinta, 23.

