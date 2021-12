Torcedor do Cerro imita macaco em provação à torcida do Bahia; veja vídeo

Além da confusão que provocaram no estádio de Pituaçu, em Salvador, na última quarta-feira, 25, quando atiraram um sinalizador no gramado, os torcedores do Atlético Cerro (URU) também protagonizaram outra cena lamentável durante o triunfo do Bahia sobre a equipe do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Em um vídeo que circula na internet, alguns uruguaios são flagrados imitando macacos em provocação aos tricolores, que ficaram revoltados com a situação.

Nas imagens, é possível perceber que os torcedores do Bahia, indignados com o ocorrido, chamam os visitantes de “racistas”. A confusão só acabou com a intervenção da Polícia Militar, que ampliou cordão de isolamento entre as torcidas.

Segundo o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro, injúria racial se refere à ofensa à dignidade ou decoro utilizando palavra depreciativa referente à raça e cor com a intenção de ofender a honra da vítima.

