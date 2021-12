Torcedor do Bahia perde aposta e bebe água de vaso sanitário

O clima de vitória entre os tricolores era tanta que um torcedor do Bahia resolveu apostar algo considerado impensável para a maioria das pessoas: beber água do vaso sanitário. Mas o goleiro Jean falhou e o Ceará fez um gol no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, na quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova.

Resultado, o tricolor Lucas Gidi não teve opção e precisou cumprir a aposta. Ele levou na esportiva e ainda brinccou com a situação, após tirar a água 'indigesta' de dentro do vaso sanitário. A brincadeira foi filmada e postada nas redes sociais [veja vídeo a baixo].

O vídeo repercutiu entre os amigos de Lucas, que falaram da coragem dele e ressaltaram que ele é uma pessoa de palavra. Alana Gomes brincou: "Ceará possível caara?" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk To é morta cm voce! (SIC)". Já Weslley Santt's não curtiu a brincadeira: "Ecca vc é nojentoo veii kii noojo (SIC)".







O Bahia perde e eu bebo agua da privada :/ agora compartilha essa misera vá Posted by Lucas Gidi on Quarta, 22 de abril de 2015

