Título renderá prêmio de R$ 1,5 mi e vaga na Sul-Americana

Além da rivalidade regional e da importância da competição, a decisão da Copa do Nordeste também vale muito dinheiro. O time campeão receberá R$ 1,5 milhão apenas pelo título.

Somando-se todas as premiações recebidas desde a primeira fase, o clube campeão vai faturar o total de R$ 2,74 milhões. Já o segundo colocado ficará com R$ 1,24 milhão. Essa diferença significativa pode se tornar um fator relevante para o orçamento dos clubes no segundo semestre, quando Bahia e Ceará serão rivais na Série B do Brasileirão.

E as vantagens não terminam aí. O campeão da Copa do Nordeste conquista vaga para a Copa Sul-Americana deste ano. A Conmebol ainda não divulgou as cotas de 2015, mas o montante para cada clube apenas na primeira fase de 2014 foi de R$ 335 mil. Os valores deste ano devem seguir o crescimento anual, que no ano passado foi de 64%.

adblock ativo