Titulares retornam e Bahia treina de olho no Grêmio no domingo

Com o retorno dos titulares, o elenco do Bahia realizou o segundo treinamento da semana, na tarde desta quarta-feira, 20, de olho na partida do próximo domingo, 24, contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O técnico Preto Casagrande dividiu os jogadores em quatro equipes e trabalhou a parte tática do time. O zagueiro Tiago e o lateral Wellington Silva participaram normalmente do treino e devem estar aptos para a partida de domingo.

As certezas de desfalque são o zagueiro Jackson, o lateral Armero e o volante Renê Júnior, que tratam as lesões no departamento médico.

Sequência

Após dois jogos longe de casa, o Bahia volta a atuar nos seus domínios, com uma sequência de duas partidas na Fonte Nova, contra o Grêmio, dia 24, e Coritiba, dia 30.

Jogando em Salvador, o Bahia conquistou 17 dos 27 pontos ganhos em toda a competição, obtidos em 11 jogos, com cinco triunfos, dois empates e quatro derrotas.

Na temporada 2017, o Bahia atuou como mandante em 24 partidas, venceu 16, empatou dois e perdeu cinco. O aproveitamento é de 70%.

Com 21 gols marcados, o ataque Tricolor é o melhor dentre os 20 clubes da Série A, em partidas como mandante.

