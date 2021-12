Titulares do Bahia são julgados pelo STJD nesta sexta-feira

Em busca de reabilitação da Série A após a convincente vitória, por 3 a 0, contra o Vasco da Gama, na última quarta-feira, 7, no estádio de Pituaçu, o Bahia pode sofrer dois importantes desfalques para a sequência no Brasileirão.

Isso porque dois titulares da equipe serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, 9, por expulsões nas rodadas passadas.

Expulso na partida na derrota contra Grêmio, após entrada violenta no lateral-direito Orejuela, em duelo vencido pelo time gaúcho, por 2 a 0, no dia 10 de setembro, no estádio de Pituaçu, o volante Gregore pode ser punido entre um e seis jogos.

Denunciado no ART N°258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), após agredir o rosto do volante Matheus Vargas, no revés, por 1 a 0, diante do Atlético Goianiense, no dia 13 de setembro, também em Salvador, o zagueiro Junhinho pode desfalcar a equipe de quatro a 12 partidas.

