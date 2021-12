Titulares do Bahia poupados treinam no Fazendão

Mesmo poupados da partida contra o Luverdense, pelo jogo de ida da 2ª fase da Copa do Brasil, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, nesta terça-feira, 12, a maior parte dos jogadores titulares do Bahia treinou no Fazendão na manhã desta segunda, 11.

O trabalho foi leve e contou com atividades físicas na academia e no campo. Para o duelo, o tricolor deve ter oito atletas da divisão de base entre os titulares. Isso sem contar que outros oito estarão no banco de reserva.

O lateral Tony e o atacante Kieza sentiram dores no tornozelo e no músculo posterior da coxa, respectivamente, e só realizaram exercícios na sala de fisioterapia. Já o centroavante Leo Gamalho, que estava com edema na panturrilha, treinou normalmente e está à disposição do técnico Sérgio Soares.

O zagueiro Chicão, com dores no pé, o volante Lenine, contundido na perna, e o meio campista Gustavo Blanco, se recuperando de gripe, fizeram treinos leves na acadêmia.

O elenco do Esquadrão volta a treinar na tarde desta segunda, às 16h, no Fazendão. Além do jogo de terça, o Bahia enfrenta o Mogi Mirim pela Série B do Campeonato Brasileiro, na sexta, 15, em Pituaçu (com portões fechados, pois o clube cumpre punição de um jogo em decorrência dos problemas na partida contra o Figueirense, me Feira de Santana, no ano passado).

adblock ativo