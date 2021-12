Titulares do Bahia fazem 1º treino com bola da semana

Após realizarem apenas um regenerativo na quarta, os jogadores considerados titulares do Bahia participaram do primeiro treino com bola, nesta quinta-feira, 2, para a partida contra o Fortaleza. As equipes nordestinas se enfrentam pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão da Série A.

Antes de descerem para as atividades com bola, os jogadores fizeram exercícios físicos na sala de musculação. Em seguida, no campo 2 do CT, sob comando de Diego Dabove e o auxiliar Guillermo Formica, dois times se enfrentaram durante uma partida em campo reduzido.

Já em outro gramado, orientados por outro auxiliar, Walter Ribonetto, dez atletas participaram de um treinamento tático, com foco na troca de passes e finalizações.

Novo contratado, o volante Luizão participou da atividade normalmente. Os atacantes Ronaldo, Thonny Anderson e Índio Ramirez realizaram uma nova atividade de transição no campo. O goleiro Danilo Fernandes fez um trabalho de fundamentos da posição com o preparador do clube.

Nesta sexta-feira, 3, o grupo tricolor faz o último treinamento antes de enfrentar o Fortaleza. Os tricolores baiano e cearense se enfrentam neste sábado, 4, às 21h, na Arena Castelão.

