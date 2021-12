Titulares do Bahia descansam e voltam a treinar nesta sexta

Depois de chegarem a Salvador na tarde desta quinta-feira, 31, os atletas que enfrentaram o Fortaleza, na quarta, 30, receberam folga durante o resto do dia. Os demais jogadores fizeram uma atividade com bola no Fazendão. O trabalho foi comandada pelo auxiliar técnico Preto Casagrande.

Os volantes Danilo Pires e Gustavo Blanco realizaram tratamento na fisioterapia e um treinamento físico no campo. O lateral Tinga iniciou o trabalho de transição e fez uma atividade na academia. Já o atacante Hernane e o volante Yuri ficaram no departamento médico.

Nesta sexta, 1º, os titulares voltam a treinar, à tarde, na penúltima atividade antes do duelo de volta com o Leão cearense pelo Nordestão, domingo, na Fonte Nova

