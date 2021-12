Titular no Bahia, Obina valoriza substituição a Souza

Testado durante a maior parte da intertemporada como titular no ataque do Bahia, Obina fará a sua estreia pelo tricolor no próximo domingo, 17, contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano.

Autor de três gols em treino coletivo na última terça-feira, 12, o centroavante concedeu entrevista nesta quarta-feira, 13, e se disse honrado por ser o escolhido para substituir o atacante Souza, então o artilheiro mais recente do Esquadrão.

"Substituir o Souza é uma responsabilidade muito grande. Sei que o Souza fez muitos gols e que é o artilheiro do Bahia. Tenho o maior respeito por ele, mas vou lutar pelo meu espaço, vou tentar fazer gols e vencer. Quero mostrar ao treinador que estou pronto para entrar em campo a hora que ele precisar. Estou bem comigo mesmo e quero manter meu espaço. Vou fazer de tudo para continuar a vestir a camisa do Bahia", disse Obina.

Obina falou também sobre o longo período de preparação e, comemorando o fato de ter emagrecido durante a intertemporada, garantiu que se sente bem para defender as cores do Bahia.

"Esse tempo que passamos sem jogos foi muito bom para conseguir condicionamento. Hoje eu já me sinto muito bem. Não tenho noção de quantos quilos perdi desde o início do ano. Nesse sol que faz em Salvador, a gente perde muita gordura, caloria. É difícil saber quanto perdi, mas sei que já me sinto super bem. Tanto é que acabo inteiro em todos os trabalhos que faço", finalizou.

