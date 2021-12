Titular do Bayern, Dante sonha vestir camisa do Bahia

Imagine aí, torcedor tricolor: um ídolo do Bayern de Munique, considerado o melhor zagueiro do futebol alemão, saindo de lá para vestir a camisa do Bahia! Tal situação, do ponto de vista lúdico, já tem ocorrido. E, do ponto de vista profissional, também pode virar realidade no futuro. O jogador em questão é Dante, de 29 anos, que recebeu o ESPORTE CLUBE para uma entrevista na sua casa, em Lauro de Freitas.

Este soteropolitano, embora morando longe do estado desde os 16 anos e do Brasil desde os 20, é daqueles que não esquece as raízes. Por isso, não abdica de passar férias na cidade natal. Tudo para, como ele mesmo diz, "fazer um sambinha com a turma", "visitar os amigos das antigas na Federação", "tomar um banho de praia" e, claro, "curtir o time do coração". Dante é Bahia ferrenho. E, sempre que pode, vai ao estádio incentivar o tricolor. Sua passagem anterior por Salvador foi nas férias de junho, quando aproveitou para ver o 2 a 1 do Bahia sobre o Sport, pelo Brasileiro.

"Fiquei no meio da galera. Vibrei para c... Na hora do segundo gol do Bahia, já no finalzinho. Comemorei demais. É bom ser torcedor também", comentou Dante, que informou: não é torcedor apenas quando está em Salvador: "Na Alemanha, assisto aos jogos do Bahia pela TV a cabo. Muitas vezes, consigo graças ao fuso horário. Saio do jogo do Bayern e vou logo para casa ver o Bahia".

Das lembranças de torcedor, Dante aponta logo a preferida: "O gol de Raudinei em 1994. Fui para a Fonte Nova com meu tio. Foi um dia marcante: Entrei na torcida do Vitória por engano e levaram minha camisa (risos). Depois, fiquei na mista. Jogo difícil. O Vitória vencendo por 1 a 0 e catimbando. Alguns amigos já me perturbavam no fim do jogo, quando Raudinei empatou. O passe foi de Souza, um volante marcador. Me arrepio (mostra o braço, emocionado) só de lembrar", disse.

E é esse vínculo afetivo com o Esquadrão que faz o zagueiro querer vestir a camisa do clube também como jogador. E, se pudesse escolher, até o número já tinha: o 31. "É o número com o qual eu me destaquei no Borussia Mönchengladbach. Foi com ele que ganhei o prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Alemão (2011-12). Pedi a camisa 31 no Bayern, mas já tinha o Schweinsteiger, né (risos)?", disse. "Comprei uma camisa retrô do Bahia número 31. Quando vi, me identifiquei na hora. É meu número preferido e o ano da fundação do Bahia. É meu sonho vesti-la como jogador. Toda a minha família é Bahia", emendou Dante.

Foco é o Bayern - Contudo, é bom os tricolores não se empolgarem tanto. A prioridade de Dante, no momento, é somente o Bayern, que ele defende há seis meses.

"Tudo no mundo é oportunidade. Jogar em um clube com a grandeza do Bayern é uma realização. Posso garantir que este clube é top 5 no mundo. Falo por sua história e estrutura. Quem o conhece sabe do que estou falando", declarou o zagueiro. "Tenho mais três anos e meio de contrato e vai depender deles eu ficar ou não. Se eles quiserem, eu renovo. Mas, se eu não estiver mais tão bem assim, talvez seja melhor voltar para o Brasil. É em Salvador que eu quero criar meus filhos. Por isso, uma proposta do Bahia não precisaria nem ser tão boa quanto outras para eu aceitar. O coração falaria mais alto", explicou.

Antes, porém, Dante sabe que ainda tem muito o que fazer pelo Bayern de Munique. "Quando adolescente, cheguei a passar fome e vender pertences pessoais para fazer testes pelo interior do Brasil. Hoje, ser destaque no Bayern é uma prova que todo a minha perseverança valeu a pena", finalizou.

Naturalização - A imprensa alemã tem pedido a naturalização do zagueiro para jogar por sua seleção. Dante explica: "O Bayern é a base da seleção da Alemanha. Como sou destaque do time, é natural eles pedirem isso. Porém, sonho em defender a Seleção Brasileira"

Três perguntas para o zagueiro Dante:

Como foi sua trajetória até se tornar destaque do Bayern?

Joguei na base da Catuense e do Galícia. Até que decidi fazer testes fora daqui. Rodei o Brasil. Passei no Fluminense, no Matsubara... Quando estava no Capivariano, fiz um amistoso com o Juventude, que acabou me levando pra lá. Joguei um ano na base e dois no profissional. Foi quando eu fui vendido para o Lille, da França, em janeiro de 2004. Depois, passei pelo futebol belga e, em 2009, fui para o Mönchengladbach, time pelo qual ganhei o prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Alemão. Há seis meses, estou no Bayern

Quais foram seus maiores sacrifícios para que esta trajetória desse certo?

Quando eu estava no Sul e Sudeste fazendo testes, me faltou comida. Uma vez, vendi pertences pessoais para viajar 50 horas de ônibus até o Paraná só para um teste. Meu avô era contra e meus pais me diziam: "Você tem certeza que não é melhor desistir e voltar pra casa?". Mas eu persisti. E, hoje, quando me vejo como titular do Bayern de Munique, eu penso: "Valeu a pena!"

Você se deu conta de que hoje está na posição que já foi de Beckenbauer?

Claro, pô! Hoje ele é nosso presidente de honra no Bayern. Uma vez, estive com ele em um jantar. Fiquei até assustado. Ele falou comigo e me elogiou. Disse que eu vinha evoluindo e estava muito bem. Essas coisas são as que ficam para sempre

