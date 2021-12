Titular diante do Ceará, Flávio quer agarrar oportunidade no Bahia

O volante Flávio terá mais uma oportunidade no time titular do Bahia na noite desta quarta-feira, 29, no duelo com o Ceará, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com a suspensão de Élton, o técnico Enderson Moreira vai dar uma nova oportunidade ao jovem que espera aproveitá-la da melhor maneira possível.

"Sempre friso. Respeito muito quem vem jogando, mas tenho que mostrar o meu valor, que é ruim demais estar de fora. Se Deus quiser, vou ter mais uma oportunidade", disse.

Questionado sobre a falta de vitórias do Tricolor fora de casa no Campeonato Brasileiro, o jogador destaca que quer encerrar este jejum. "A gente tem que tirar isso do nosso histórico, estamos lutando por esse triunfo e, se Deus quiser, o primeiro triunfo vai vir”, completou Flávio.

Sobre os desfalques que o treinador Enderson Moreira terá na partida, já que não contará também com os zagueiros Tiago e Douglas Grolli, por conta de lesões, Flávio destaca a força do grupo para conquistar um bom resultado diante do Ceará. "Estamos em uma maratona difícil, é difícil manter a mesma equipe, contra o Santos teve que poupar o Gilberto, o Bruno e o Fonseca. É contar com quem entrar para dar conta do recado", explicou.

Com 22 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro.

