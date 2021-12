Titular contra o Grêmio, Matheus Bahia elogia Dado: "Tem a cara do Bahia"

Cria das categorias de base do Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, carrega no nome a sua identificação com o tricolor baiano. Promovido ao time profissional nesta temporada, a jovem promessa fez elogios ao novo comandante Dado Cavalcanti, durante a coletiva, na manhã desta segunda-feira, 4, no CT Evaristo de Macedo.

"Pelos treinamentos, pelo dia a dia, o Dado demonstra que tem a cara do Bahia. A vontade de vencer, 90 minutos querendo ganhar o jogo a todo custo, dando a vida. É uma boa relação, por termos uma intimidade maior, nos conhecemos há um tempo, ele me ajudou muito nesta transição da base para o profissional. É um cara que me apoia, mas também aponta meus pontos fracos", declara.

Avaliando sobre uma possível parceria com Juninho Capixaba, atual titular da posição, porém bastante questionado no quesito defensivo, o jovem visualiza como positiva a possibilidade de jogar com o companheiro, que não atua contra o Grêmio por pertencer ao time gaúcho.

"A posição de origem do Juninho Capixaba é o meio-campo. Acredito que caso nós dois joguemos juntos, estaremos para somar. É uma briga sadia, que, quem estiver melhor no momento, vai entrar e dar o melhor para o Bahia", frisa.

Questionado sobre o trabalho para conter o impeto dos adversários do Esquadrão, diante da pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 48 gols sofridos, o atleta citou o que Dado vem pedindo durante o período de treinamentos.

"Estamos trabalhando muito o sistema defensivo, que, como todos viram, vem tomando muitos gols. Demos uma ênfase maior a zaga, a linha de quatro ali atrás, o 'fechamento de funil', fazendo de tudo para que não tomemos tantos gols", finaliza.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

