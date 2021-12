Titi sente a coxa e preocupa Bahia para o clássico

Xerifão do Bahia, o zagueiro Titi pode ficar de fora do clássico Ba-Vi que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova, no próximo domingo, 7, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase do Baianão.

O defensor tricolor sofreu uma pancada na coxa durante treino coletivo na tarde desta quarta-feira, 3, no Fazendão, e teve que deixar o treino mais cedo.

De acordo com os médicos do clube, o zagueiro reclama de dores no músculo posterior da coxa direita e virou motivo de preocupação para o clássico, mas ainda será avaliado para conhecer a gravidade da lesão. Titi foi substituído por Denner.

Com gol do meia argentino Paulo Rosales, os titulares venceram a atividade por 1 a 0. Mais uma vez, o técnico Jorginho esboçou formação com três volantes. O atacante Souza foi preterido pelo treinador e trabalhou em separado do grupo principal.

O time titular foi formado inicialmente por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Danny Morais e Magal; Fahel, Hélder, Diones e Rosales; Adriano e Obina.

Já o time reserva treinou inicialmente com Omar; Pablo, Brinner, Diego e Jussandro; Toró, Feijão, Marquinhos e Talisca; Zé Roberto e Matheus.

Para dar prosseguimento à preparação para o clássico, o elenco tricolor volta ao batente às 16h desta quinta-feira, 4.

adblock ativo