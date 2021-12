Titi ressalta importância de bom resultado no Ba-Vi

Capitão do Bahia, Titi disputará seu 20º clássico Ba-Vi neste sábado, 4. Com experiência de sobra, o zagueiro sabe que o resultado positivo será fundamental para o Esquadrão seguir firme na luta pelo retorno à elite do Brasileirão.

"Acho que é sempre importante conseguir um triunfo na casa do adversário para dar aquela alavancada na tabela que estamos precisando. Temos feito nosso papel em casa, e sabemos que o algo a mais é vencer fora de casa", conta o zagueiro.

Com 18 pontos na Série B, o Bahia ocupa o terceiro lugar do torneio, com quatro triunfos como mandante (100% de aproveitamento) e apenas uma vitória fora de casa.

Mesmo com toda experiência, Titi ainda fica nervoso. "Pareço um menino vivendo as expectativas do meu primeiro Ba-Vi, em 2011. A Bahia se movimenta. Espero que a gente faça o que temos feito no ano para vencer nosso rival, estar subindo na tabela e chegar à liderança", explica Titi, que está confiante para o duelo: "Temos tudo para vencer. Acho que a gente vem trabalhando com o pensamento de vencer seja dentro ou fora de casa".

No treino de terça-feira, 30, no Fazendão, Tiago Real e Kieza só trabalharam a parte física na academia. O primeiro ainda sente dores no tornozelo, enquanto o segundo reclama de um incômodo no púbis. Já Pittoni deixou o treino por causa de um problema na coxa. Os três, porém, não preocupam para o clássico.

O exame de Léo Gamalho apontou uma lesão na panturrilha do centroavante, que treinou na academia, mas é dúvida para o clássico.

adblock ativo