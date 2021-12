Titi não sai do Bahia e estende contrato até 2015

Depois dos rumores de que o zagueiro Titi sairia do Bahia para o futebol turco, o interventor do clube, Carlos Rátis, confirmou que o camisa 4 permanece no Esquadrão.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, 1º, após uma reunião do defensor com o departamento de futebol. O Bahia rejeitou uma proposta de 1 milhão de euros do Caykur Rizepor.

Como é dono de 45% do pase do atleta, o tricolor lucraria 450 mil euros na negociação, mas optou por manter o jogador.

Em contrapartida, Titi teve o contrato estendido por mais um ano e agora vai até dezembro de 2015.

