Titi não joga o Ba-Vi; Marquinhos Gabriel ainda é dúvida

O Bahia tem uma baixa confirmada para o clássico da próxima quarta-feira, 9, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova. O capitão Titi recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com a Ponte Preta e terá que cumprir suspensão automática.

Com isso, Demerson e Rafael Donato - que começou jogando a última partida e foi substituído no segundo tempo - disputam a posição.

Outra dúvida que o técnico Cristóvão Borges terá para montar o time é na vaga de Marquinhos Gabriel, caso o meia seja vetado pelo departamento médico. O atleta deixou o último jogo no intervalo reclamando de dores musculares e passou a tarde desta segunda-feira, 7, fazendo tratamento. Caso não tenha condições de participar da atividade desta terça no Fazendão, estará fora do clássico.

Em contrapartida, Cristóvão terá o retorno dos zagueiros Lucas Fonseca, do volante Hélder e do atacante Wallyson. Todos cumpriram suspensão contra a Macaca e estão à disposição da comissão técnica.

Marcelo Lomba, Demerson, Jussandro, Feijão, Rafael Miranda e William Barbio estão pendurados com dois cartões amarelos.

