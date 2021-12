Titi diz que despedida do Bahia é "apenas um até logo"

A história da passagem de quase quatro anos do zagueiro Titi pelo Bahia chegou ao fim nesta quinta-feira, 23. O jogador concedeu entrevista coletiva no Fazendão [veja abaixo] e, visivelmente emocionado, revelou que acertou contratação por três anos com o Kasimpassa, da Turquia.

A última partida do atleta no Tricolor foi na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, em Santa Catarina, no último sábado, 18, pelo Campeonato Brasileiro. De 2011 para cá, ao todo, o jogador fez 262 partidas pelo Bahia.

A saída do capitão tricolor já era falada nos bastidores. Titi não atuou em dois dos últimos três jogos do Bahia, contra o Oeste, na Arena Fonte Nova, e na partida de ida da disputa com o Paysandu, na Copa do Brasil. Na entrevista de despedida, acompanhado pelo presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, o atleta disse que parte dele fica no Tricolor e que a saída "é apenas um até logo".

"Eu saio daqui hoje com a sensação de que uma parte de mim fica. Só tenho que agradecer cada treinador que passou por aqui, cada jogador que me ajudou nas três conquistas. Eu me preocupava mais com o Bahia do que com a minha casa", falou o atleta em declaração de carinho ao Tricolor.

Titi passou por diferentes momentos no Bahia. Ele chegou no clube em 2011, se tornou capitão da equipe em 2012, conquistou três títulos no Campeonato Baiano (2012, 2014 e 2015) e viveu a campanha do rebaixamento no ano passado.

Mesmo com contrato até dezembro de 2015, a direção do clube decidiu liberar o jogador. Segundo Sant'Ana, "O Bahia liberou o atleta por reconhecer o que ele fez pela instituição. O comportamento correto, a liderança que teve. Quando ele trouxe a proposta que tinha da Turquia, eu deixei claro que não queria prejudicá-lo".

Para o lugar de Titi, o Tricolor fecha contrato com o zagueiro Gabriel Valongo (ex-Campinense), que já fez os exames médicos no Fazendão e nos próximos dias deve ser anunciado.

O jogador também aproveitou para dar palpites sobre quem pode assumir a braçadeira de capitão do Bahia. "Alguns jogadores têm assumido esse papel sem usar a braçadeira. Eu vejo o Kieza e o Maxi preparados. Assistindo o jogo ontem, fiquei feliz pela volta do Ávine. Também vejo ele como um cara muito preparado para exercer essa função", completou.

Assista o pronunciamento completo de Marcelo Sant'Ana e Titi:

