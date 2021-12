Titi defende Souza: tem que ser cobrado dentro de campo

Grande amigo do atacante Souza, o zagueiro e capitão do Bahia Titi defendeu o jogador, que pode perder a vaga no time titular e também se envolveu em nova polêmica fora de campo, ao ser pego em uma blitz da Lei Seca no último final de semana no Rio de Janeiro. Segundo Titi, Souza continua sendo a mesma pessoa que conheceu em 2011, quando ambos chegaram no Esquadrão.

"Fazem dois anos que eu ando com Souza, ele é a mesma pessoa que conheci em 2011. Um cara que está sempre trabalhando, cumpre seus horários e deveres, e que está brigando por sua posição dentro de campo. O que é acontece é que ele quer estar entre os jogadores que estão jogando, como todos os outros. Com a chegada do Obina, a briga ficou acirrada. Nosso grupo só tem a ganhar".

Para o capitão do tricolor baiano, suas reações às críticas da torcida tem sido normais, especialmente, na visão de Titi, pela exposição que tem sido feitas sobre a sua vida pessoal. Segundo o zagueiro, a cobrança deve ficar apenas dentro de campo.

"Nenhum jogador fica satisfeito com vaias. Ninguém gosta de ser criticado. A gente se dedica, trabalha para receber aplausos. Acho que é normal, na cultura do futebol, que de vez em quando aconteçam vaias, porque a torcida fica chateada. Mas eles não foram só para o Souza, ou só para o Titi. O time não vinha apresentando um bom futebol. Então foi uma reação normal de um ser humano que tem sua vida pessoal atingida. Ele tem que ser cobrado dentro de campo, não pelas coisas que faz fora. A gente tem que procurar ajudar, fazer com que a bola chegue redonda para ele fazer os gols que precisa".

