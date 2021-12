Titi convoca torcida para jogo com o Grêmio: sabor especial

Revelado pelas divisões de base do Internacional, o zagueiro Titi desembarcou com a delegação tricolor no início da tarde desta quinta-feira, 8, em Salvador e convocou a torcida para lotar a Fonte Nova no próximo domingo, quando time pega o Grêmio pela 13ª rodada do Brasileirão.

O capitão tricolor disse que enfrentar o time da sua terra, rival do seu clube de formação, tem um sabor especial. Mais ainda vestindo a camisa do Bahia.

"Já vejo o estádio lotado, a torcida empurrando e a gente conseguindo os três pontos. Esperamos fazer uma boa partida e convoco a torcida para que lote a Fonte Nova. Dentro de campo nós vamos correr por eles".

Mesmo discordando da expulsão de Madson no último minuto da primeira etapa, na derrota para o Atlético-PR na quarta-feira, 7, o zagueiro preferiu focar no próximo jogo e na recuperação do Bahia diante do Grêmio.

"Ficamos tristes porque vínhamos fazendo uma boa partida. Acabamos sofrendo o gol, mas não tem tempo de lamentar. Temos o jogo domingo, sabemos a dificuldade mas estamos preparados", concluiu o defensor.

Com a derrota, o Esquadrão caiu para a sétima colocação, com 19 pontos.

adblock ativo