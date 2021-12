Titi comemora retorno de Souza ao time do Bahia

Depois de seis rodadas fora do time por causa de uma lesão muscular, o atacante Souza finalmente voltará a campo pelo Bahia no sábado, 27, em partida contra o Grêmio, em Pituaçu.

Para o zagueiro Titi, a volta do centroavante poderá ser determinante para que o tricolor volte a vencer depois de quatro jogos em jejum na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Com a chegada o Souza a gente ganha mais um homem de referência. Com a presença dele o nosso time fica ainda mais forte. Esperamos que, com a volta dele, a gente consiga vencer novamente, em busca do objetivo que é os três pontos", disse o zagueiro.

Na 16ª colocação com 36 pontos ganhos, o Esquadrão corre sério risco de rebaixamento. Embora admita estar preocupado com a atual conjuntura no torneio, o defensor tricolor diz acreditar na força do elenco para dar a volta por cima.

"Estamos apreensivos também, mas com tranquilidade, porque sabemos do nosso potencial. Sabemos que temos um grupo com qualidade. Esperamos que contra o Grêmio a gente consiga reencontrar o bom futebol e o caminho das vitórias", finalizou.

