Tinga se recupera e diz estar "100%" para substituir Hayner

Não poderia haver sincronia melhor. A suspensão de Hayner, por três cartões amarelos, tinha tudo para ser um problema para o Bahia no jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste, no domingo, 17, às 16h, na Fonte Nova.

Mas, ao que tudo indica, não será. O lateral direito Tinga, fora de ação há mais de 40 dias, voltou a treinar normalmente nesta semana e deve ser titular na disputa por uma vaga na final. Como empatou em 2 a 2 no Arruda, o Tricolor pode empatar por até 1 a 1.

"Estou 100%! Consegui me recuperar mais rápido e esta foi uma semana muito boa de treinos", disse o lateral em entrevista ao programa de rádio oficial do clube. "Estou à disposição e louco para jogar. Fiquei quase um mês e meio parado, quero voltar logo".

Contratado do Grêmio, o lateral fez apenas quatro partidas pelo Bahia, sendo três pela Copa do Nordeste e uma pelo Baiano. Machucou-se no jogo contra o Confiança, no dia 2 de março, partida que o Tricolor venceu por 3 a 0.

Segundo os médicos do Esquadrão, Tinga teve lesão semelhante à de Hernane, um estiramento no ligamento colateral medial de um joelho. A sua dedicação contribuiu para que, assim como o companheiro de ataque, o atleta retornasse antes do previsto.

"A diferença em relação a Hernane é que ele já teve uma lesão no local, o que tornaria a recuperação mais demorada. Mas ele se dedicou muito, treinou em dois períodos e foi liberado", disse o médico do clube Luiz Sapucaia.

Doriva defende Hayner

O retorno vem em boa hora, não só pela suspensão de Hayner, mas porque o titular atravessa má fase. Contra o Santa Cruz, ele teve dificuldade para marcar o atacante Keno, autor do primeiro gol adversário.

"Não acho que ele deu espaço. Keno vive um momento muito bom, tem ótimo drible e é rapidíssimo. Em alguns duelos achei que o Hayner venceu, em outros não, mas o futebol é assim mesmo. Acho que o gol foi mais mérito do Keno", defendeu o técnico Doriva.

Sobre o zagueiro Lucas Fonseca, que levou pancada na cabeça e apresentou tontura e perda de consciência contra o Santa, o momento é de cautela: "O que ele teve se chama concussão. Encaminhamos na hora o atleta para a ambulância, onde foi medicado, e depois para um hospital. Lá, foi avaliado por um neurologista, fez uma tomografia que felizmente não apontou nada", disse o médico Daniel Araújo. "Mesmo assim nos preocupa. Vamos fazer outra avaliação amanhã (sexta-feira), ele vai permanecer em repouso por todo o dia, e só no dia seguinte vamos ver se é possível liberá-lo. É um caso que exige cautela", completou Araújo.

