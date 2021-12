Tinga deve chegar no fim de semana, diz empresário

Com pré-contrato assinado com o Bahia, o lateral direito Tinga, vinculado ao Grêmio até abril deste ano, está muito próximo de conseguir o desligamento antecipado do clube gaúcho e deve chegar a Salvador neste fim de semana, prevê o seu empresário, Jorge Baidek.

"Estamos acertando tudo com os investidores e o Grêmio, que vai ficar com uma parte de seus direitos (20%). Espero que tudo se resolva até amanhã (sexta-feira) e ele já esteja em Salvador no fim de semana", afirmou o agente.

Segundo Baidek, Tinga vem treinando normalmente com o elenco do Tricolor Gaúcho e fica à disposição do técnico Doriva assim que chegar.

Diretor de futebol do Grêmio, Rui Costa confirmou a tendência de o atleta ser liberado em breve, mas ponderou: "Há questões a serem debatidas".

