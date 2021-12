Time sub-20 do Bahia intensifica preparação para a Copinha

Com o time profissional de férias, o Sub-20 do Bahia mantém o Fazendão em atividade treinando para a disputa da Copa São Paulo. O tricolor vai ficar na cidade de São Bernardo do Campo e estreia contra o Trindade-GO, no próximo dia 4 de janeiro.

O time do técnico Aroldo Moreira está de moral alta, após ser vice-campeão da Copa do Brasil sub-20, perdendo o título para a forte equipe do São Paulo. Além disso, o tricolor é o atual campeão baiano.

Um desfalque para Aroldo será o zagueiro Lucas Bolívia, que foi convocado pela seleção boliviana para defender a sua seleção na disputa da Copa Sul-Americana 2017, em janeiro, no Equador.

“Me avisaram quando estava na casa de meu tio. Meus companheiros começaram a me mandar mensagem e meu empresário me ligou também. Estou contente, muito feliz por isso. É minha primeira vez no sub-20 e vou dar tudo de mim para representar bem o meu país. Estou muito feliz”, falou Lucas.

