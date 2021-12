Time Sub-20 do Bahia encara o Santos nesta quinta em Pituaçu

A equipe Sub-20 do Bahia encara nesta quinta-feira, 25, às 15h, o time Santos, no estádio de Pituaçu em Salvador. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.



Vice-líder do grupo D, o Bahia joga contra o peixe para consolidar a classificação. O time baiano tem 100% de aproveitamento - seis pontos em dois jogos, após derrotar o Vasco e o Sport nas primeiras rodadas - o tricolor ainda tem um jogo a menos.



Já o time paulista vem desesperado para Salvador. Com apenas uma vitória em três jogos, o Santos precisa vencer o Bahia e torcer por uma combinação de resultados para se classificar.



O árbitro Lúcio José Silva Araújo apita o jogo, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Carlos Eduardo Bragalda Gussen.

Os ingressos serão vendidos nas bilheterias de Pituaçu e custarão R$ 10 e R$ 5.

Veja a classificação do grupo D:

