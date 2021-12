Time sub-16 do Bahia fatura título do Baiano

O Bahia garantiu o título de campeão baiano no Sub-16 após empatar por 1 a 1 com o Vitória nesta sexta-feira, 21, no Barradão. Na partida de ida, o tricolor havia vencido o rubro-negro por 4 a 0 e poderia perder por três gols de diferença.

O Esquadrão abriu o placar com Cristiano, em cobrança de falta. No segundo tempo, o Leão Chegou a igualdade com Jemerson.

No final da etapa final, o Vitória ainda teve uma chance de virar o placar, em cobrança de pênalti, mas o goleiro tricolor defendeu.

