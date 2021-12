Time repaginado faz garotos da base perderem espaço

A chegada de cinco reforços na última semana já surtiu efeito com o fim do jejum do Bahia na Série B ao vencer o Luverdense, no último sábado, 23, na Fonte Nova. O inchaço do elenco, porém, pode tirar dos atletas formados na base o papel até mesmo de coadjuvantes - o que foi colocado como prioridade para o clube pela atual diretoria.

Se os zagueiros Jackson ou Lucas Fonseca se recuperarem a tempo de suas lesões, o Esquadrão entrará em campo no sábado, contra o Bragantino, com apenas um prata-da-casa: Feijão. O volante, de fora dos planos na temporada passada, tornou-se um dos atletas mais regulares deste ano, ao ser titular em 15 dos 17 partidas da Série B. Apenas Jackson fez o mesmo número de jogos.

Fora Feijão, a revelação que mais havia participado como titular da Série B era Hayner, com seis jogos. O lateral direito, porém, foi colocado à disposição para empréstimo. Dos que permanecem, quem mais atuou foi Éder, com quatro jogos. Com a contratação de Tiago, ele tornou-se quarta opção para a zaga, atrás também de Lucas Fonseca e Jackson (veja a situação de cada um no quadro ao lado).

Outros que começaram o ano com algum destaque, como o zagueiro Robson (fez 16 jogos, 10 como titular) e o meia Rômulo (13 partidas, quatro entre os iniciais), já foram negociados. O primeiro foi para o Irã, enquanto outro está no Bragantino.

Ainda na briga

Entre os garotos que ainda brigam por um papel de maior destaque está o atacante Zé Roberto. Mesmo sem ser titular há dois meses, ele segue como vice-artilheiro do time na Série B, com três gols, atrás apenas de Hernane, que tem cinco. Com 424 minutos em campo, ele fez menos de cinco partidas (de 90 minutos cada). Contra o Luverdense, entrou já nos acréscimos.

Segundo ele, nenhum desses números passa pela sua cabeça: "Eu tenho a consciência de que neste ano minha participação está melhor do que no ano passado. Mas não fico me comparando com ninguém, não fico pensando se fiz mais gols, nada disso", diz. "Eu sempre respeito a decisão do treinador e o colega que está jogando. Às vezes fica uma chateação por não jogar, é normal. Mas sempre que entro procuro dar meu máximo, independentemente do tempo que fico em campo".

Para Zé, a chegada dos reforços pode até ajudar as crias da base: "É claro que a gente quer sempre jogar, se sentir mais importante, parte do processo. Mas os reforços vão ajudar o Bahia. Vai aumentar a briga interna por posição, e isso aí vai elevar a exigência técnica do time inteiro".

Ele só pede que os atletas deixem de perder espaço por serem jovens: "Eu mesmo já passei por muita pressão, inclusive aqui no ano passado. Já tenho 22 anos, não sou mais um menino. Acho que o técnico tem que escalar a gente não porque somos da base, mas porque somos capazes".

Nesta segunda-feira, 25, quem atuou contra o Luverdense fez um treino regenerativo, enquanto os demais trabalharam em campo. Os zagueiros Jackson e Lucas Fonseca, e o atacante Edigar Junio seguem em tratamento.

