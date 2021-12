Time júnior do Bahia volta atenções para a Copa São Paulo

Enquanto os jogadores do time profissional gozam de férias e só se reapresentam no dia 3 de janeiro, o mesmo não pode ser dito do júnior do Bahia. Os comandados do técnico Sérgio Araújo seguem firme os treinos visando à estreia na 44ª Copa São Paulo de juniores.

Segundo colocado do torneio em 2011, o Esquadrãozinho aposta no fator entrosamento para, enfim, erguer o caneco do tradicional torneio. A base do elenco é formada pelos atletas que ficaram em 4º lugar na Copa do Brasil Sub-20, finalizada em dezembro. O Bahia está no grupo H, ao lado de Audax-SP, Botafogo-PB e Criciúma-SC.

A estreia será no dia 5 de janeiro, frente ao Criciúma. No elenco há uma figura conhecida da torcida tricolor: o atacante Ryder, que neste ano já desfilou no time profissional. O Esquadrãozinho, porém, não terá o meia Talisca, o volante Anderson e o atacante Ítalo, recém promovidos aos profissionais. Lesionados, os volantes Breno e Dedé também não participarão.

