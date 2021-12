Time feminino do Bahia estreia em Pituaçu pelo Brasileirão

O Bahia Lusaca enfrenta a União Desportiva Alagoana (UDA-AL), neste sábado, 30, às 16h, em Pituaçu, na estreia do Brasileirão Feminino A-2.

O time feminino tricolor está no Grupo 2 da competição, com Náutico, Botafogo-PB, Canindé-SE, Cruzeiro-RN e UDA-AL.

Para o duelo, a atacante Miúda fez uma covocação à torcida: "Convoco toda a Nação Tricolor para o jogo de sábado contra o UDA, e vir prestigiar o futebol feminino que, graças a Deus, está crescendo muito”.

Ingressos

O torcedor Tricolor poderá adquirir ingressos a partir desta quinta, 28, na Loja do Esquadrão ou na bilheteria no dia do jogo. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

