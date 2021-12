Time do Bahia domina premiação do Baianão 2014

Foram premiados os melhores jogadores e profissionais de times do Campeonato Baiano 2014. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira, 14, no Lounge Premium da Arena Fonte Nova.

O destaque foi para o time do Bahia, que teve mais vencedores, com seis premiados para a seleção do estadual, além da escolha do melhor técnico e preparador físico.

O evento contou com a presença de jogadores, representantes das equipes da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e dos cantores Margareth Menezes e Márcio Victor, da banda Psirico.

O líder do Psi, no final, cantou a música Lepo Lepo, que foi o hino usado pelos torcedores do Bahia para a comemoração de gols durante o Baianão.

Outro momento marcante da noite foi o pedido de casamento do meia-atacante do Bahia, Anderson Talisca, para a noiva Ana Paula Ramos, que aceitou prontamente.

Premiado como o melhor jogador do estadual, Talisca falou da importância que a noiva teve para o bom desempenho na competição, e confirmou que pretende ficar no tricolor. "Meu contrato termina em 2015, mas faltam só detalhes para eu acertar a renovação até 2017", disse.

