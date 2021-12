Time do Bahia ainda é mistério para domingo

Sem time titular definido, o torcedor do Bahia pode ter surpresas para o jogo diante do Palmeiras, no domingo, 2, às 19h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

Após quatro dias de refúgio em Praia do Forte, o técnico Gilson Kleina, que conseguiu efeito suspensivo contra punição imposta pelo STJD e comando o time do banco de reservas, não confirmou a escalação equipe.

Durante a coletiva nesta sexta-feira, 31, o meia Lincoln e o atacante Maxi Biancucchi foram citados pelo treinador, mas não estão garantidos no time que começa jogando. O zagueiro Titi só treinou a parte física, e não deve ter condições de jogo. Adaílton será o escolhido para o lugar de Demerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com 31 pontos, o tricolor é o penúltimo colocado do Brasileirão e tem de vencer o Verdão no domingo para encostar nos clubes que estão fora da zona de rebaixamento.

