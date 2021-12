'Time B' do Bahia tenta arrancada contra o Flu de Feira pelo Baianão

Após a goleada do time principal do Bahia diante do Sport, pela Copa do Nortdeste, neste domingo, 21 será a vez do time de transição entrar em campo. A equipe comandada por Cláudio Prates vai enfrentar o Flu de Feira a partir das 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Fora do G-4 do Baianão, o Esquadrão encara a partida deste domingo como a primeira de uma série de quatro decisões que terá nesta fase para brigar pela classificação para as semifinais do Estadual.

Com apenas um triunfo, o Tricolor está apenas na sétima posição na tabela, com cinco pontos. Para piorar, Juazeirense, Bahia de Feira e Vitória da Conquista, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, possuem apenas quatro partidas disputadas, enquanto a equipe azul, vermelha e branca já atuou cinco vezes no Campeonato Baiano.

Vindo de um empate por 0 a 0 no Ba-Vi da última quarta-feira, o Bahia espera mostrar evolução e, mais do que nunca, vencer. “Não temos que pensar na posição que estamos agora, mas sim nos quatro jogos que faltam. Pelo que fizemos no clássico, estamos otimistas. Temos confrontos diretos. Teremos que fazer a nossa parte. A atitude e o comportamento dos atletas no Ba-Vi me deixaram animado”, projetou o técnico Cláudio Prates.

Do outro lado, o Flu de Feira também não faz uma boa campanha no Baianão. O Touro do Sertão está uma posição abaixo do Bahia, em oitavo lugar, com quatro pontos. A equipe feirense vai lutar pelo triunfo para se afastar da zona de rebaixamento e sonhar com a classificação.

Sub-23 terá time modificado

Elogiada pela segurança que passou no confronto contra o Vitória, a defesa da equipe de transição não deve passar por mudanças, mas o time terá algumas mexidas do meio para a frente. A primeira será forçada, pela ida do meia Raniele para o elenco principal.

Na ausência dele, Caio Mello, Luiz Felipe e Jeremias brigam por uma vaga. No ataque, Gustavo, que teve atuação ruim no Ba-Vi, pode dar lugar a Fabrício. O setor ofensivo ainda pode contar com a volta do centroavante Ronaldo, recuperado de lesão, no lugar de Marcelo Ryan.

