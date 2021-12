Time B do Bahia pega Jacuipense em busca da ponta do Baianão

Vindo de dois empates amargos fora de casa - 0 a 0 contra o Liverpool, do Uruguai, pela Sul-Americana e 2 a 2 com o Fortaleza pelo Nordestão - o Bahia tentará reencontrar o caminho do triunfo nesta quarta-feira, 27, contra a Jacuipense, às 21h30, no estádio Valfredão, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Com 11 pontos, o Tricolor ocupa a terceira colocação da competição.

Comandado pelo técnico Enderson Moreira, o time alternativo do Esquadrão entrará em campo esta noite para buscar a liderança do estadual. Até então, esse time disputou cinco jogos em 2019. Foram dois empates, 0 a 0 Flu de Feira e 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas; uma derrota, 2 a 0 para o Bahia de Feira e duas vitórias, 3 a 1 em cima do Vitória da Conquista e 3 a 0 diante do Jacobina. Números que mostram um aproveitamento melhor do que a equipe titular, que em oito jogos ganhou apenas duas partidas, empatou cinco e perdeu uma.

O volante Nilton, que vem alternando nos dois times, apontou que o rodízio da equipe tem sido benéfico, pois todos estão se empenhando ao máximo para mostrar trabalho ao comandante. “Isso é muito bom, no sentido de todos poderem mostrar serviço, que podem ser úteis, que podem ajudar e tirar até aquela última dúvida que Enderson acaba tendo”, afirma Nilton. “Pela quantidade de jogos, pelo calendário apertado que não tem como nenhuma equipe ter uma sequência tão grande... É muito bom ter elenco qualificado. A cada ano, o Bahia vem construindo um elenco de alto nível. É bacana 40 jogadores, porque mostra que pode estar ajudando”, completa o volante.

Depois da eliminação na Sula e do empate contra o Fortaleza, críticas sobre o técnico Enderson Moreira surgiram de todos os lugares. O comandante chegou até retrucar afirmando que “brasileiro tem memória curta”.

Para Nilton, os resultados não têm refletido o que o Bahia vem apresentando em campo e aproveitou para pedir mais calma à torcida. “Jogar em equipe grande é pressão constantemente. Alguns resultados não condizem com o que o Bahia joga. Mas torcedor é parcial, tem aquela adrenalina, sempre quer ver o triunfo, mas tem que saber que do outro lado tem uma equipe com profissionais qualificados”, afirmou.

Ícones da folia

O Bahia faz uma homenagem, nos próximos três jogos, a 69 homens e mulheres que ajudaram a escrever a história do Carnaval da Bahia. A cada partida, 23 nomes estampam as camisas dos atletas.

Contra Jacuipense, serão homenageados: Osmar, Margareth, Luiz Caldas, Marinêz, Cacik Jonne, Alobêned, Marcionílio, Laurinha, Tonho Matéria, Tânia Luz, Paulo Camafeu, Jota Morbeck, Cahrita, Toni Mola, Ademar Furtacor, Nelson Maleiro, Carlos Pitta, Nelson Rufino, Beto Silva, Luciano Gomes, Zé Honório, Mestre Jackson, Merina Aragão.

*Sob a supervisão do jornalista Rodrigo Meneses

adblock ativo