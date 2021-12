Mesmo jogando por mais de 20 minutos com um atleta a mais, o time sub-23 do Bahia ficou apenas no empate em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 6, com o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, pela 4ª rodada da 1ª fase do Baianão.

Lucas Cunha e Redação Time B do Bahia fica no empate com Atlético pelo Baianão

João Neto, de pênalti, marcou o gol do Carcará, aos oito minutos da 1ª etapa. Caíque, aos 10 do 1º tempo, fez o único tento do Esquadrão.

Com o resultado, o Esquadrão chega aos cinco pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação. Já o Atlético chega ao quarto empate e quatro jogos e está no sétimo lugar.

Pelo Baianão, o Esquadrão volta a jogar no domingo, às 16h, quando enfrenta o Jacobina, na Fonte Nova. Já o Atlético entra em campo no sábado, às 17h, contra o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa.

Início movimentado

A partida no Carneirão começou agitada, com dois gols nos primeiros 10 minutos. Quem saiu na frente foi o time de casa, aos oito minutos. Gabriel Esteves entrou na área com a bola dominada e acabou derrubado com um empurrão pelo zagueiro Ignácio. Na cobrança, o experiente atacante João Neto bateu com categoria no canto aposto que Fernando pulou, abrindo o placar em Alagoinhas.

Mas a resposta do Esquadrão foi rápida, dois minutos depois, aos 10, com um gol do garoto Caíque. Em lance de contra-ataque, Iago arrancou pela esquerda e cruzou forte na área. O jovem atacante tricolor, de apenas 18 anos, desviou bem de cabeça, sem chance de defesa para Rodrigo Dias.

Depois do início empolgante, a partida esfriou, com os times só voltando a assustar nos acréscimos da primeira etapa.

No segundo tempo, a primeira chance de gol foi do Bahia, aos oito minutos. Iago arrancou bem, mas no momento do chute não conseguiu tirar do goleiro. A resposta do Carcará veio aos 11 minutos, com Peixoto, que colocou a bola na trave, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Depois, dois lances polêmicos na partida. Aos 16 minutos, Clayton tocou e achou Caíque, que marcou o gol, mas o bandeira apontou que a bola havia saído, decisão muito questionada pelos jogadores do Bahia.

Na sequência, aos 19, foi a vez do Atlético pedir pênalti, em falta em cima de João Neto, perto da área. Na cobrança, Peixoto chutou forte, mas Fernando espalmou bem para fora da área.

Aos 25 minutos, o meia Rafael Granja, que havia entrado no início do segundo tempo, se lesionou e deixou o Carcará com 10 jogadores, já que o técnico Arnaldo Lira tinha feito as três substituições. Mesmo com um a mais, a equipe comandada por Cláudio Prates não soube aproveitar a vantagem numérica, e pouco criou, ficando mesmo no empate em Alagoinhas.

adblock ativo