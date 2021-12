Time B do Bahia está preparado para duelo no Baianão

A equipe B do Bahia encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas na tarde desta terça-feira, 5. A partida, que é válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, será realizada no estádio Cadeirão, em Alagoinhas, nesta quarta, 6, às 21h15.

Comandada pelo treinador Cláudio Prates, a equipe sub-23 do Esquadrão realizou um trabalho tático, marcado pelas correções de posicionamento e jogadas de bola parada.

O meia Marco Antônio, que treinou entre os titulares do time B, deve compor a equipe principal, que enfrenta o Liverpool do Uruguai, na Arena Fonte Nova, na quinta, 7.

Bate-papo

Enquanto Cláudio Prates comandava o treino do time sub-23, o técnico Enderson Moreira batia um papo com a galera do elenco profissional. Depois da conversa, o técnico comandou um treino técnico.

Os jogadores que atuaram como titulares no Ba-Vi do domingo só participaram de uma parte do treinamento.

