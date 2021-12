O Bahia segue sem conseguir reagir no Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo, 21, pela sexta rodada, o Tricolor não passou de um empate em 1 a 1 com o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa. O resultado mantém o Esquadrão fora do G-4, com apenas mais três rodadas a serem disputadas até o fim da primeira fase.

Rafael Teles 'Time B' do Bahia empata com o Flu de Feira e segue fora do G-4 do Baianão

Com gol marcado por Ronaldo, logo aos três minutos, o Bahia até começou melhor e foi dominante no início do jogo. Mas um gol sofrido em jogada ensaiada, aos 22’, freou o bom momento do time, que praticamente não conseguiu mais criar chances para voltar a frente do placar.

A equipe de aspirantes treinada por Cláudio Prates venceu apenas um jogo até agora no estadual. Desde então já se passaram quatro rodadas, com três empates em sequência. A próxima oportunidade de entrar no G-4 é daqui a duas semanas, dia quatro de abril, contra o Atlético-BA, no Estádio de Pituaçu.

Primeiro tempo

O Bahia entrou em campo pressionado por causa da campanha ruim no Campeonato Baiano, mas um gol logo aos três minutos ajudou a aliviar a tensão dos jogadores. O responsável pela bola na rede foi Ronaldo, atacante que voltou ao time neste domingo depois de perder três jogos devido a uma lesão.

Para abrir o placar Ronaldo colocou em pratica duas importantes virtudes para os atacantes: oportunismo e frieza. Ele aproveitou que o defensor foi enganado pelo quicar da bola, dominou a redonda dentro da área e finalizou com tranquilidade, sem chances para o goleiro adversário.

Nos minutos seguintes o Tricolor seguiu no campo de ataque e esteve perto de aumentar o placar em algumas oportunidades. Borel acertou a trave e Caio Melo levou perigo em cobrança de falta, que precisou ser defendida em ‘dois tempos’ por Andrade.

Aos 22 minutos uma jogada ensaiada mudou o panorama da partida. O escanteio foi cobrado curto para Guilherme Matos, e quando todos esperavam um cruzamento, o atacante mandou a pancada na direção da meta para surpreender o goleiro Júnior e deixar tudo igual no Joia da Princesa.

O Fluminense ainda não tinha conseguido levar perigo, mas o mérito na bola parada fez o Touro chegar ao empate e acordar para o jogo. Depois do 1 a 1 os donos da casa passaram a sofrer menos defensivamente e ainda criaram oportunidades para virar a partida. Na melhor delas, aos 34’, Arnorld completou cruzamento e mandou uma bomba que passou perto da trave.

Logo depois, uma baixa no lado do Esquadrão. Ronaldo sentiu um desconforto na coxa, caiu no gramado e pediu substituição. De acordo com a assessoria do Bahia, a situação deste domingo não teve relação com a lesão que já tinha afastado o atacante de algumas partidas. Sem o camisa sete, Fabrício foi para campo.

Faltou futebol

A segunda etapa deixou a desejar em termos de produção por parte das duas equipes. Na melhor chance criada, Felipinho avançou pelo lado esquerdo, ganhou do marcador e cruzou rasteiro para Raniele. O meio-campista apareceu livre dentro da área, mas chutou muito torto e mandou para fora a chance de recolocar o Tricolor na frente do placar.

No mais, as defesas levaram sempre a melhor no Joia da Princesa. E aí o resultado parece ter agradado mais o Fluminense, que mesmo mandante recuou o time para garantir o empate no minutos finais da partida deste domingo.

Com duas semanas até a próxima partida, Cláudio Prates ao menos vai ter tempo para tentar fazer os ajustes necessários no time.

