Time árabe anuncia contratação de Régis; Bahia nega saída

O meia Régis foi anunciado como novo reforço do Al Wehda, clube do técnico Fábio Carille na Arábia Saudita, mas vai permanecer no Bahia. A equipe árabe fez a divulgação da contratação por meio do seu perfil oficial no Twitter, na noite desta quinta-feira, 23.

“Após forte concorrência com várias equipes do Golfo gerenciadas com sucesso, o clube, com a ajuda de Sua Excelência Turki Al-Sheikh, assinou com o astro brasileiro Regis Augusto Salmazzo”, escreveu o time, na rede social.

بعد منافسة قوية مع عدد من الفرق الخليجية نجحت إدارة النادي بتوفيق الله ثم بدعم معالي المستشار تركي آل الشيخ في التوقيع مع النجم البرازيلي ريجيز اوجوستو سلمازو (Regis Augusto Salmazzo) معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh #الوحدة pic.twitter.com/z0AWKeuZU7 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) 23 de agosto de 2018

Em entrevista na manhã desta sexta-feira, 24, o jogador garantiu que permanece no Fazendão. “Houve esse desejo, houve essa procura, fico feliz, mas agora meu foco é no Bahia. Estamos na reta final da Sul-Americana, temos um jogo importante contra o Santos. Estou feliz e vou trabalhar bastante para dar alegria aos torcedores”, afirmou.

O diretor de futebol, Diego Cerri, também confirmou a permanência do atleta no tricolor: “O Régis realmente teve uma proposta financeiramente boa, para o atleta também, mas a gente em comum acordo, conversando com o jogador, empresário, decidimos que o mais importante é a continuidade do Régis, que é uma peça fundamental”.

O Bahia possui 45% dos direitos econômicos de Régis por três temporadas e o restante é dividido entre São Paulo e Sport. A multa contratual do meia é de cerca de 5 milhões de euros (R$ 23,75 milhões).

Formado nas divisões de base do São Paulo, o jogador acumula passagens por Paulista, América-RN, Chapecoense, Sport e Palmeiras. Régis desembarcou no Fazendão em 2016 e disputou 117 jogos pelo clube, marcou 23 gols e esteve no acesso à Série A do Brasileirão em 2016, além de conquistar os títulos da Copa do Nordeste de 2017 e do Campeonato Baiano desta temporada.

